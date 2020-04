Anderlecht: il vole une arme policière et tire des coups de feu

Les émeutes de ce samedi après-midi ne sont malheureusement pas encore entièrement sous contrôle et plusieurs scènes sont terribles. Dans une vidéo, on aperçoit un individu voler l’arme d’une policière et il semble ensuite ouvrir le feu à plusieurs reprises, visiblement en direction du ciel.

Des scènes dramatiques se jouent pour l’instant du côté d’Anderlecht. À l’origine, le décès d’Adil, 19 ans, décédé suite à une course-poursuite avec la police vendredi soir... Son oncle appelle d’ailleurs au calme. La situation est effectivement dramatique dans les rues.