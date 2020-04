Anderlecht: l’arme volée de la policière a été retrouvée

Les émeutes de ce samedi après-midi ont été terribles. Dans une vidéo, on aperçoit un individu voler l’arme d’une policière et s’enfuir. Mais l’arme a été retrouvée dans le parc Crickx, et il semble que toutes les balles étaient dans le chargeur. Il n’y aurait donc pas eu de tirs!

Des scènes dramatiques se sont jouées ce samedi du côté d’Anderlecht. À l’origine, le décès d’Adil, 19 ans, décédé suite à une course-poursuite avec la police vendredi soir... Son oncle appelle d’ailleurs au calme. Plusieurs policiers sont blessés, plusieurs véhicules policiers ont été vandalisés et l’arme d’une policière a même été volée par un individu.