La famille d’Adil: «On demande aux jeunes de se calmer»

Au vu de l’ampleur que les événements ont pris depuis la course-poursuite qui a coûté vendredi soir la vie à Adil, 19 ans, sa famille a accepté de sortir de son silence pour lancer un appel au calme à tout qui aurait encore envie d’en découdre avec les forces de l’ordre: «On demande aux jeunes de se calmer et de nous laisser faire notre deuil»…

« Adil était un jeune garçon très calme, tellement souriant et plein de vie. Il était apprécié par tout le monde, sa famille, ses amis. C’était un garçon sans problème. Il était atteint du diabète, il était fragile au niveau santé. On n’arrive pas à parler de lui au passé tellement on n’y croit pas, on n’en revient pas !