Ixelles: 9 membres de l’armée en renfort au home Jean Van Aa

La Défense nationale l’avait annoncé fin de semaine dernière: l’armée allait intervenir dans une troisième maison de repos du pays, après celle de Jette et de Lustin (province de Namur). La raison, un taux d’absentéisme conséquent à la résidence Jean Van Aa à Ixelles, qui ne permettait plus d’assurer toutes les tâches journalières. Dès samedi matin, six membres de l’armée ont assuré différentes tâches de soins au profit des résidents, trois autres l’après-midi. En plus des bénévoles déjà sur place et des renforts envoyés par la commune d’Ixelles.

À la résidence Jean Van Aa, la situation est critique depuis plusieurs jours. Un tiers du personnel fait défaut, soit 50 personnes sur 150, essentiellement du personnel soignant. Il faut dire que le contexte est pénible là-bas, avec le décès il y a quelques jours d’une aide-soignante, celle qui travaillait à mi-temps ici, mais aussi du côté de Forest, au home du Val des Roses.