Un véhicule de la Croix Rouge incendié à Woluwe-Saint-Lambert

Les faits se sont produits la nuit de ce samedi 11 avril, avenue Andromède, en face du siège de la Croix Rouge de Woluwe-Saint-Lambert. L’incendie aurait été d’origine criminelle et le véhicule a été complètement détruit.

« On nous a appelés vers 22h30 pour nous dire que quelqu’un essayait de rentrer dans le véhicule et quelques minutes après, on nous a appelés en disant que le véhicule était en feu », explique Gilles De Schepper, chef d’équipe à la section locale de secours de Woluwe-Saint-Lambert. L’information est aussi confirmée par le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.