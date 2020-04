Voici pourquoi une arme policière a été volée lors des émeutes!

La direction de la police de Bruxelles Midi et certains politiques à qui elle doit rendre des comptes ont officieusement raconté ce samedi – jour noir pour la commune d’Anderlecht – des grosses «salades» et même menti éhontément. La Capitale a depuis lors eu le temps de mener son enquête et le dessous des cartes vaut le détour…

De mémoire policière et politique, on n’avait plus connu d’émeutes aussi graves à Anderlecht depuis deux décennies !