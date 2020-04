Voici pourquoi un hélicoptère a tourné cette nuit à Bruxelles

Plusieurs personnes à Anderlecht se sont demandé pourquoi un hélicoptère se remettait à tourner dans le quartier ce dimanche soir. Et cette nuit, il a même survolé plusieurs communes de Bruxelles. Forcément, plusieurs riverains se posent des questions. Mais l’échevin de la Prévention et de la Sécurité urbaine Alain Kestemont l’assure: «C’est purement préventif».

L’hélicoptère de la police fédérale a tourné dimanche en soirée et même pendant la nuit au-dessus d’Anderlecht et des communes avoisinantes. Après la journée d’émeutes de samedi liée au décès du jeune Adil, le dispositif policier est resté en place et d’ailleurs, sur tout le week-end, une centaine de personnes ont été arrêtées.