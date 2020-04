Après cinq saisons, Boukhennou va quitter le BX Brussels

Du côté du BX Brussels, les discussions entre la direction et les joueurs quant aux prolongations pour la saison prochaine vont bon train depuis la semaine dernière. Soufiane Boukhennou n’a pas trouvé de terrain d’entente avec les dirigeants et va donc quitter le club après cinq années de service.

Arrivé en 2015, Soufiane Boukhennou était le deuxième joueur le plus ancien du noyau après Blaise Issankoy et aura passé de belles saisons au BX. « J’ai vécu une montée (NDLR : le club de Vincent Kompany a été champion de P2 au terme de la saison 2016-2017) et on s’est toujours bien placé lors des saisons suivantes en P1 (NDLR : cette année, le BX a terminé quatrième).