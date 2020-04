Forest: don de 1000 masques à la maison de repos du Val des Roses

Ce mardi 14 avril en début d’après-midi, une délégation de la maison médicale «Médecine pour le Peuple Schaerbeek» remettra 1000 masques chirurgicaux à la maison de repos et de soins le Val des Roses, qui dépend du CPAS de Forest.

Pour Mathilde El Bakri, coordinatrice de la maison médicale La Clé à Schaerbeek, cette action solidaire vise à apporter un soutien concret au personnel et aux résidents de la maison de repos et de soins : « Depuis le début de la crise, le personnel des maisons de repos est en première ligne et soumis à une grande pression.