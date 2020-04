Émeutes à Anderlecht: le MR pointe les politiques sociales

Pour le MR à Anderlecht, l’histoire se répète tristement. En 1997, des émeutes éclataient pour protester contre la mort d’un jeune à la suite d’un contrôle de police. Vingt-trois ans plus tard, des conditions similaires font péniblement bégayer l’histoire.

« La mort d’un jeune homme est un drame effroyable et nos pensées vont en premier lieu vers les parents et la famille endeuillés », commente Gaëtan Van Goidsenhoven, député bruxellois et chef de groupe MR à Anderlecht.