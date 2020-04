La mère d’un jeune parti en Syrie déboutée face à l’État belge

Le tribunal civil de Bruxelles a déclaré non fondée l’action en responsabilité intentée contre l’État belge par la mère du jeune Ismaïl parti en Syrie. L’adolescent de seize ans, qui gravitait autour du prédicateur Jean-Louis Denis, avait pris un avion à destination d’Istanbul le 4 avril 2013, avec Bilal, son camarade de l’Athénée Fernand Blum à Schaerbeek. La mère d’Ismaïl, qui n’a plus de nouvelles de son fils depuis 2017, estimait que l’État belge avait une responsabilité dans ce départ. Elle a mandaté son conseil, Me Alexis Deswaef, pour faire appel du jugement.

Le tribunal a tout d’abord estimé que rien dans le dossier ne permettait d’établir que l’État belge savait qu’Ismaïl était radicalisé et prêt à partir pour rejoindre le jihad en Syrie.