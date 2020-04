Un youtubeur bruxellois vient en aide aux sans-abri

Le youtubeur bruxellois Gary Ducran, connu pour ses vidéos dans lesquelles il démasque des pédophiles ou vient en aide aux sans-abri, dédie ses jours de confinement à livrer des repas à une trentaine de personnes sans domicile.

« Dès le premier jour du confinement, je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose pour aider les sans-abri », avoue Gary, un Bruxellois qui détient une entreprise de nettoyage et réalise des vidéos sur Youtube pendant son temps libre. « J’ai appelé Alain, une personne sans domicile fixe que je connais et je lui ai demandé ce dont les sans-abri avaient besoin.