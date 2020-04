Coronavirus: Anderlecht, Ganshoren et Jette les plus en hausse

Ce mardi 14 avril, la Région bruxelloise comptait 3.309 cas de coronavirus au total sur son territoire. À comparer avec les 1.452 cas recensés le 30 mars, cela fait donc une hausse d’un peu moins de 1.900 cas en deux semaines et un total qui a plus que doublé. Voici ce que cela donne dans chacune de nos 19 communes, avec les chiffres officiels de Sciensano.

Sans surprise, la Ville de Bruxelles, de loin la plus peuplée, présente toujours le plus de cas relevés, avec 483 cas (184 cas il y a 15 jours). Moins normal, elle précède Anderlecht, seulement troisième commune la plus peuplée, avec 460 cas (155 y a 2 semaines).