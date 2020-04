Quatre nouveaux parkings à vélos grâce au Fonds Bikes in Brussels

En cette période de confinement, l’utilisation du vélo reste d’actualité pour se déplacer dans un environnement proche. Par ailleurs, le Fonds Bikes in Brussels, géré par la Fondation Roi Baudouin, poursuit son travail en vue de promouvoir le vélo comme mode de transport privilégié dans et vers Bruxelles. Il vient de sélectionner quatre nouveaux projets de parkings à vélos – le stationnement de ceux-ci dans un lieu sécurisé et protégé faisant encore trop souvent défaut. Des projets d’infrastructures cyclistes de plus grande envergure sont également à l’étude. Ces initiatives se déploieront pleinement dans les prochains mois, une fois la crise sanitaire passée.

D’après les derniers chiffres de l’Observatoire du vélo en Région de Bruxelles-Capitale, le vélo continue à s’imposer comme mode de déplacement urbain à Bruxelles, avec une augmentation de 8,9 % en 2019 par rapport à l’année 2018. La tendance à la hausse observée depuis 2010 perdure : 13 % de taux de croissance annuel moyen.