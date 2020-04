Coronavirus: un nouveau centre de jour pour sans-abri à Bruxelles

Un nouveau centre de jour accueille les personnes vulnérables dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 depuis vendredi, dans l’auberge de jeunesse Jacques Brel, entre Botanique et Madou. Les personnes sans-abri et en extrême précarité peuvent y prendre une douche, un repas, y faire une lessive et profiter d’un espace de repos dans l’un des dix lits disponibles.

« En raison de la pandémie de Covid-19, beaucoup d’organisations qui viennent habituellement en aide aux personnes sans-abri pour, entre autres, des douches ou une lessive mobile, ont dû suspendre leurs activités, étant donné que leurs bénévoles appartiennent aux groupes à risque, ou qu’elles travaillent dans des espaces inadéquats », a témoigné Amélie Deprez, coordinatrice pour Médec