Une structure de «décontamination» à Bruxelles aussi

La Région wallonne a décidé d’ouvrir deux structures intermédiaires de décontamination, à Spa et à Charleroi, pour soulager les maisons de repos et les hôpitaux face à l’afflux de résidents et de patients atteints du coronavirus. Un centre de convalescence à Spa est prêt à accueillir 20 personnes alors que 30 autres pourront l’être sur un site hospitalier à Charleroi. Et à Bruxelles? Une structure de 29 lits, mais plus restrictive, est en préparation dans une ancienne maison de repos.

La Région wallonne a prévu 50 places pour des patients Covid-19 positifs qui ne doivent plus rester à l’hôpital mais qui ne peuvent pas rejoindre leur lieu de résidence habituel comme les maisons de repos.