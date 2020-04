Bruxelles fait le point sur les mesures

Le Conseil national de sécurité (CNS) s’est réuni aujourd’hui à l’initiative de la Première ministre afin d’évaluer les mesures déjà prises et de les adapter. Il a été décidé de prolonger ces mesures jusqu’au 3 mai 2020. Dans la foulée et comme à l’accoutumée, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a convoqué une réunion du Conseil Régional de Sécurité (CORES*) afin d’assurer une transmission de l’information auprès des instances communales et locales, de traduire les mesures décidées à l’échelle régionale et de s’assurer de leur mise en œuvre cohérente sur l’entièreté du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

L’objectif de ce CORES était donc, dans un premier temps, de faire le point sur l’évolution de la situation et de communiquer les décisions prises au niveau fédéral. Ces mesures impliquent notamment :