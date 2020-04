Mary: «Les policiers qui ont percuté Adil se sentent victimes»

Vendredi dernier en soirée, Adil a perdu la vie suite une course-poursuite avec la police alors qu’il tentait de s’enfuir en scooter. Il a percuté une voiture des forces de l’ordre qui arrivait dans le sens opposé et le choc lui a été fatal, provoquant le lendemain des émeutes dans le quartier de Cureghem à Anderlecht. L’avocat des policiers, Me Sven Mary, explique que ces derniers sont «sous le choc et sentent victimes».

« La mort de ce jeune homme est évidemment dramatique. Mais c’est horrible aussi de voir comment on en a fait de la récupération politique », a déclaré le pénaliste dans une interview réalisée auprès de nos confrères de la DH.