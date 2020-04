Un jeune gardien du RWDM s’engage au RSD Jette

Lyan Vanbellingen, 18 ans et actif au RWDM, s’engage pour la saison prochaine au RSD Jette. Par cette nouvelle arrivée, le club jettois continue à démontrer son ambition de faire la part belle aux jeunes l’an prochain.

Avant d’arriver au RWDM, Lyan Vanbellingen a été formé à Lokeren et à Gand et a également été sélectionné à cinq reprises en équipe nationale belge U15 et U16.