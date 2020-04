Saint-Josse: aide alimentaire pour 200 personnes en difficulté

Dans le cadre de son plan d’urgence sociale et en lien avec les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, la commune de Saint-Josse-ten-Noode et le CPAS, conscients des difficultés rencontrées par les publics les plus vulnérables et les associations qui leur viennent en aide, ont mis sur pied un service d’aide alimentaire d’urgence.

La distribution des colis se fait tous les mardis de 14h à 16h après prise de rendez-vous obligatoire par téléphone au 0498/18.75.47 afin de respecter toutes les précautions sanitaires. Ce service est destiné aux personnes disposant soit d’une attestation du CPAS soit d’une attestation d’aide alimentaire communale.