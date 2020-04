Evere: un système de take away pour les bibliothèques

Depuis ce mardi 14 avril, un système de «take away» pour l’emprunt de livres aux bibliothèques et de jeux à la ludothèque a été mis en place.

Pour pouvoir emprunter via ce système de take away, il faut que vous soyez inscrits dans le réseau Schaerbeek/Evere. Pour ce faire, envoyez un mail avec une photo de votre carte d’identité. Les clients peuvent consulter en ligne les catalogues des Bibliothèque Romain Rolland et Herman Teirlinck et de la ludothèque.