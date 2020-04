Ouertani: «Le Sporting sort de deux saisons compliquées»

Ce mercredi, le Sporting Bruxelles a décidé de miser sur un entraîneur qu’il connaît bien pour encadrer son équipe première en P1 la saison prochaine avec Nasser Ouertani. Pour ce dernier, le Petit Chemin Vert n’a plus aucun secret puisqu’il y a déjà officié à de nombreuses reprises.

Il y a une dizaine de jours, on apprenait qu’Imad Maaroufi avait décliné la proposition de la direction heembeekoise de devenir coach à temps plein. Or, celui-ci voulait continuer à jouer le plus longtemps possible, au moins jusqu’à ses 45 ans. Depuis lors, les dirigeants du Sporting s’étaient mis en quête d’un nouvel entraîneur et un accord a finalement été trouvé avec Nasser Ouertani.