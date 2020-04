Alain Maron: «Il fallait une solution pour les homes»

L’annonce de la Première ministre mercredi soir concernant les maisons de repos, avec la possibilité de visite d’un membre d’une famille sous certaines conditions strictes, a provoqué de nombreux remous. À Bruxelles, dans certains CPAS et organismes privés, on ne veut tout simplement pas suivre les nouvelles directives qui devraient se trouver dans un arrêté pour lundi au plus tard. Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) estime pourtant vitale cette mesure, alors «que certains seniors se laissent mourir». Et il invite les mécontents à réfléchir…

Alors que les maisons de repos sont violemment touchées par la crise du coronavirus, à Bruxelles et ailleurs, la possibilité de laisser un membre d’une famille rendre visite à un parent en maison de repos a vivement interpellé les acteurs de terrain et a suscité de l’incompréhension, parfois de la colère.