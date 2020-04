Bruxelles maintient tous les subsides à ses musées et théâtres

Suite au Conseil national de sécurité réuni ce mercredi 15 avril, tous les événements de masse sont désormais interdits jusqu’au 31 août. Quant aux établissements appartenant au secteur culturel (musées, lieux de diffusion, cinémas, centres culturels, galeries…), festif (clubs, discothèques…) et récréatif, aucun assouplissement des mesures n’est pour l’instant annoncé. Leurs activités restent interdites jusqu’à nouvel ordre. À ce stade, la Ville de Bruxelles a décidé de maintenir l’ensemble des subsides de fonctionnement qu’elle alloue aux structures culturelles qui relèvent directement de sa responsabilité: musées, théâtres et centres culturels.

Et parce que les initiatives innovantes ne cessent d’émerger et de s’organiser depuis le début du confinement, l’échevine de la Culture Delphine Houba (PS) soutient financièrement, au cas par cas, des projets originaux et solidaires émanant du secteur culturel bruxellois : « La culture sert à créer des liens et il est primordial aujourd’hui de trouver des manières originales pour romp