Coronavirus à Bruxelles: 45% des décès dans les maisons de repos

Le chiffre des personnes contaminées et officiellement recensées continue de grimper en Belgique. Il y a actuellement 36.138 cas de Covid-19 en Belgique, dont 1.329 rien que pour les dernières 24h, en date de ce vendredi 17 avril. Parmi ces 36.138 cas, 2.275 sont répertoriés en maison de repos. On fait le point sur la situation à Bruxelles.

Sur les 1.329 nouveaux cas confirmés rapportés au cours des dernières 24h, 143 (11 %) se trouvent à Bruxelles. Au cours des dernières 24 heures, 320 patients avec Covid-19 ont été hospitalisés et 399 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 mars et le 16 avril, 12.562 patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et 7.961 personnes ont quitté hôpital.