Il retrouve sa Jaguar de collection grâce aux réseaux sociaux!

Guy, 73 ans, s’était fait voler sa Jaguar de collection – une Type E datant de 1969 – ce lundi de Pâques et il est parvenu à remettre la main dessus ce jeudi grâce à l’avis de recherche que sa fille avait eu la bonne idée de lancer sur les réseaux les sociaux: «Ce qui est extraordinaire, c’est la réactivité et la générosité sur les réseaux sociaux, je ne m’attendais pas à ça…»

Guy, 73 ans, s’était fait voler sa Jaguar Type E de collection – qui a une valeur approximative de 90.000 euros – ce lundi de Pâques, à Watermael-Boitsfort, et il est parvenu à la retrouver pas plus tard que ce jeudi, du côté d’Evere, grâce à l’avis de recherche lancé par sa fille sur les réseaux sociaux dès mardi et relayé à des milliers de prises.