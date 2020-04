Le Meyboom sera maintenu à Bruxelles, avec quelques aménagements

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a déclaré que la fête du Meyboom sera maintenue le 9 août, dans une vidéo en direct sur Facebook, vendredi après-midi. L’événement sera néanmoins organisé de manière légèrement différente. Quant à la Foire du Midi, il faudra attendre la fin de la semaine prochaine pour en savoir plus, mais le bourgmestre indique qu’il est très probable que la fête foraine soit annulée. Mercredi soir, le Conseil national de sécurité a décidé que tous les événements prévus en Belgique jusqu’à la fin août sont annulés, en vertu des mesures de confinement destinées à ralentir la propagation du Covid-19.

« Pour le Meyboom, on va trouver une cérémonie, on va trouver quelque-chose. Ce ne sera pas le grand arbre, ce sera un arbre beaucoup plus petit mais quelque-chose se plantera rue des Sables parce qu’il faut aussi donner de l’espoir. Le Meyboom c’est ça aussi, au-delà de la fête populaire et folklorique », a déclaré Philippe Close.