Bruxelles: Carefood, des aliments invendus pour les plus démunis

Carefood est une association bruxelloise dont le but est de donner une seconde vie à des aliments invendus pour aider les personnes les plus précarisées.

Dans le cadre d’un projet de start-up à la Solvay Brussels School de l’Université Libre de Bruxelles, une équipe de six étudiants a fondé « Carefood », une association ayant pour but de récolter des produits invendus ou non commercialisables et de leur donner une seconde vie.