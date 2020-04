Une série de magasins de bricolage ont rouvert à Bruxelles

Plusieurs magasins de bricolage ont rouvert leurs portes samedi matin, en régions bruxelloise et liégeoise notamment, constatait la CNE. A Bruxelles, c’est le cas notamment des magasins de l’enseigne Brico (Schaerbeek, Auderghem, Etterbeek, Ixelles....) , le cas aussi du magasin anderlechtois Gamma mais pas du magasin BricoPlanit d’Anderlecht ni du magasin Clabots. Et les deux magasins Miniox rouvriront leurs portes dès lundi. «La grande distribution du bricolage (Brico, Hubo, Gamma...) a pour objectif de rouvrir au plus tard lundi à condition que toutes les mesures de sécurité soient en place», observe Delphine Latawiec, responsable du secteur commerce à la CNE.

Le Conseil national de sécurité a décidé mercredi d’autoriser les jardineries et les magasins de bricolage à ouvrir dans les mêmes conditions que les magasins d’alimentation.