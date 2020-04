Bruxelles: les baumes réparateurs d’Habeebee aux ambulanciers

Se présentant comme la première savonnerie 100% artisanale et éthique, la société boitsfortoise Habeebee lève des fonds pendant une semaine encore. La savonnerie récupère uniquement le résidu des ruches, pas le miel, laissé aux abeilles et aux apiculteurs qui participent au projet. Ceux-ci rapportent la cire d’abeille et la propolis (matière végétale produite par les abeilles) à la fabrique de savon. C’est là que se déroule une alchimie qui transforme les précieuses cire et propolis en produits de qualité: savons, baumes à lèvres, élixir visage et corps, bougies.

Habeebee promeut l’apiculture et accompagne les particuliers afin qu’ils deviennent autonomes dans une apiculture naturelle. Sur la plateforme de financement participatif Lita.co, elle a récolté plus de 100 000€ en quelques jours.