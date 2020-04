Ce docteur a quitté l’hôpital Delta après 3 semaines de coma

L’épidémie inédite de coronavirus que nous connaissons apporte chaque jour son lot de mauvaises nouvelles, avec plusieurs centaines de décès annoncés et le lot de drames et de souffrances que cela représente pour les familles endeuillées. Mais, parfois, il ya aussi des bonnes nouvelles avec des patients qui s’en sortent après être revenus de loin. C’est le cas du docteur Antoine Sassine, urologue à l’hôpital Delta du Chirec, qui a quitté l’hôpital ce dimanche, accompagné de son épouse.

Il revient de loin quand on sait qu’il a passé pas moins de six semaines au service des soins intensifs, dont plus de 3 semaines durant lesquelles il a été placé en coma artificiel. Le docteur Sassine pense qu’il a contracté le virus à l’hôpital où il travaille, peut-être en salle d’opération, puisque l’anesthésiste avec lequel il fait équipe s’est avéré positif au coronavirus.