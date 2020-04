Anderlecht: une zone de rencontre pour les piétons à Cureghem

En réponse à la crise du Covid-19, la commune d’Anderlecht investit le quartier de Cureghem en créant une zone de rencontre provisoire qui relie le square de l’Aviation, le square Robert Pequeur, la station de métro Clémenceau et la place du Conseil. Dans le cadre d’une phase test et en partenariat avec Bruxelles Mobilité, environ 2 km de rues à Cureghem vont être mises en circulation limitée et deviendront de l’espace public pour les piétons et cyclistes. Ce «Place Système» devient ainsi la petite sœur du «Parc Système» qui relie déjà plusieurs parcs à Anderlecht.

« La crise du Covid-19 nous l’a nettement démontré, il y a peu de possibilités de sortir à Cureghem, et peu d’espaces publics propices à la balade comparé à d’autres quartiers de la commune », indique l’échevine de la Mobilité et des Travaux Publics, Susanne Müller-Hübsch.