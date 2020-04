Manifestation de sans-papiers à Bruxelles: P.-V. pour 6 personnes

Une soixantaine de sans-papiers, selon l’estimation des organisateurs, et une cinquantaine, selon la police, se sont rassemblés lundi à 11h00 devant le cabinet de la ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Asile et la Migration, Maggie De Block, pour réclamer leur régularisation en raison de leurs difficultés augmentées en cette période de crise sanitaire. Les policiers ont identifié six personnes qui recevront un procès-verbal pour non respect des mesures imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.

Les personnes présentes portaient des masques et des gants. Elles avaient convenu de respecter la distanciation sociale requise. Elles arboraient des pancartes avec des messages appelant à la justice sociale et à la régularisation.