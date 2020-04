Evere: «Une 1re campagne de dépistage dans les homes incomplète»

Après l’annonce de visites d’un proche possibles dans les maisons de repos, «il a été réaffirmé la volonté partagée par l’ensemble des régions et le fédéral de procéder au testing approfondi du personnel et des résidents des maisons de repos et de soins», a communiqué le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès. Une campagne de dépistage du coronavirus est dès lors en cours dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins du pays, dont Bruxelles. «Une campagne incomplète», regrette le président du CPAS d’Evere.

« La première campagne de dépistage dans les 12 maisons de repos et de soins prioritaires choisies par le collège réuni régional a eu lieu cette semaine. La circulaire encadrant cette phase test envoyée le vendredi 11 avril dernier, stipule clairement que l’objectif est de contrôler l’épidémie en dépistant au plus tôt tous les résidents et tous les membres du personnel.