Bruxelles: l’esport au secours des soignants

L’équipe de XFGamin veut organiser un grand tournoi d’esport avec les meilleurs joueurs belges pour récolter des fonds. Ces fonds serviront à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Et s’il était possible de récolter des fonds en jouant en ligne à des jeux comme Fifa ? C’est l’idée poursuivie par Elliot Brown, Saad Mouhib et Pascal Vanderhaegen, les trois Bruxellois derrière XFGamin. Cette entreprise organise depuis trois ans des compétitions d’esport, soit des tournois de jeux vidéos en ligne.