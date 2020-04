Voici les communes qui commandent des masques pour leurs citoyens

Commandera ou commandera pas? De plus en plus de communes wallonnes et bruxelloises décident de commander des masques en tissu pour protéger leur population. Résultat: une belle cacophonie en l’attente d’une décision à l’échelon supérieur.

Tout le monde s’accorde pour dire que les masques en tissu sont une barrière supplémentaire pour lutter contre la propagation du virus. C’est pourquoi des initiatives communales fleurissent un peu partout.