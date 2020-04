Bruxelles:le pentagone 20km/h dès mai, dangereux dit l’opposition

Le collège échevinal de la Ville de Bruxelles a l’intention de faire de l’ensemble du Pentagone central de la capitale, à partir du mois de mai, une zone de rencontre où piétons et cyclistes seront prioritaires en ce compris sur les chaussées où ils pourront circuler. L’objectif de cette mesure assortie d’une limitation de la vitesse à 20km/h est de faciliter la distanciation sociale dès les premières mesures de déconfinement.

Le dispositif présenté en fin de journée via le quotidien «Le Soir», et non au conseil communal réuni longuement lundi soir, n’a pas manqué de surprendre l’opposition MR et cdH.