Woluwe-Saint-Pierre publie la liste des commerces ouverts

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a publié une carte en ligne reprenant les commerces ouverts ou qui proposent la livraison pendant cette période de confinement.

Afin de soutenir les commerces de quartier et d’encourager les habitantes et habitants de Woluwe-Saint-Pierre à consommer localement, le Service Vie économique locale de la commune vient de mettre en ligne une carte et une liste qui reprennent les commerces ouverts et ceux qui offrent un service de Take away et/ou de livraison à domicile pendant cette période de confinement.