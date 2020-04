Propagation du coronavirus: Anderlecht a rattrapé Bruxelles

Toutes les semaines, La Capitale fait le point sur l’évolution du coronavirus dans les 19 communes de Bruxelles, en s’appuyant sur les chiffres officiels de Sciensano. Il y a tout juste sept jours, la Région bruxelloise comptait 3.309 cas de coronavirus sur son territoire. Pour 4.168 ce mardi, ce qui représente 10% sur l’ensemble du pays. Voici les détails par commune.

Tous les jours, depuis plus d’un mois désormais, les chiffres d’infections et de décès liés au coronavirus sont annoncés en Belgique. Et la situation évolue dans le bon sens, heureusement, même si tous les jours, des personnes et des familles sont touchées par des décès et des contaminations.