Saint-Josse: le parc à conteneurs a rouvert ce lundi

Le parc à conteneurs communal, rue de la Cible 18, est à nouveau accessible depuis le lundi 20 avril à l’horaire habituel mais uniquement sur rendez-vous.

Le parc à conteneurs de Saint-Josse est accessible les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 14h. Il est fermé les mercredi et dimanche. Il faut prendre rendez-vous au 02 245 18 35 ou par mail sur déchetterie@sjtn.brussels.