Élan de solidarité après l’appel en pleurs de Véronique à la RTBF

Véronique est aide-ménagère dans une société de titres-services. Depuis que nous sommes en confinement, la Ganshorenoise n’a pas touché son chômage temporaire. Elle a tenté de contacter la FGTB à plusieurs reprises mais personne ne lui répond. Sans un sou pour subvenir aux besoins de ses deux enfants et désespérée, elle fait part de son témoignage lors de l’émission «C’est vous qui le dîtes» de la RTBF. Elle y explique même en pleurs qu’on va lui couper l’électricité parce qu’elle n’a pas pu payer sa facture.

« Depuis le 18 mars, j’essaie de contacter la FGTB. Je fais comment, j’ai un loyer à payer et j’ai des enfants. Ils ne répondent pas à mes mails. Au téléphone, on me dit ‘on ne sait rien faire’ », nous explique-t-elle. Ce lundi, cette maman de deux enfants téléphone à son employeur. « Je lui dis je n’en peux plus, je vais faire une connerie.