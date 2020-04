Berchem: Laaziz aurait poignardé l’ami de son ex-belle-sœur

La procureure du Roi a requis cinq ans de prison ferme contre Laaziz E.Y. du chef de tentative de meurtre et harcèlement ce lundi. Le prévenu né en 1974 conteste avoir poignardé l’ami de son ex-belle-sœur, le 25 mars dernier rue Égide Winteroy à Berchem-Sainte-Agathe. L’enquête a été menue, s’accordent à dire toutes les parties au procès: l’arme du soi-disant méfait n’a jamais été retrouvée.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a étudié le dossier de Laaziz E.Y. ce lundi. Le prévenu est poursuivi des chefs de tentative de meurtre, coups et blessures envers conjoint, harcèlement et port d’arme. Pour cause : Laaziz E.Y.