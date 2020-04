Energie: extension des «clients protégés» à Bruxelles

Alain Maron proposera au gouvernement ce jeudi d’étendre le statut de «client protégé». Il concernera les ménages bénéficiaires du chômage temporaire sur base de la preuve de leur attestation de chômeur temporaire délivrée par l’Onem et de la mise en demeure du fournisseur d’énergie. Mais aussi les indépendants bénéficiaires de l’allocation «arrêt d’activité» via le droit passerelle et sur base de la mise en demeure du fournisseur d’énergie.

« De nombreux ménages bruxellois risquent malheureusement d’être confrontés à une diminution de leurs revenus suite à la crise du Covid19 », commente le ministre bruxellois de l’Énergie, Alain Maron (Ecolo). « Dans ce contexte difficile, les factures d’énergie peuvent devenir des charges trop importantes.