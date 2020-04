Evere: bientôt des rues cyclables pour la distanciation sociale

Evere se verra bientôt dotée de deux ou trois rues cyclables comme dispositif de mobilité temporaire pour respecter les distanciations sociales. La commune à proposer une liste de 25 artères donnant la priorité aux déplacements à vélo.

Pendant le confinement, les citoyens ne se déplacent presque plus qu’à vélo ou à pied. Les habitants doivent pouvoir bénéficier d’espace et de conditions adaptées pour circuler à pied et à vélo sans risque sanitaire et en respectant les mesures de distanciation physique préconisées par le niveau fédéral.