Une enquête interne ouverte pour violences policières à Bruxelles

Une enquête interne a été diligentée par la police de Bruxelles Capitale / Ixelles et elle est en sus doublée d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Bruxelles. Cette fois, il semble bien qu'il s'agisse là d’une violence policière inhumaine, inacceptable et injustifiable ; l’un des quatre policiers concernés aurait été privé de liberté en vue de son audition pas plus tard que ce mercredi…

Les faits – scandaleux et honteux ! – ont débuté ce mardi soir, vers 22 h 15, à hauteur de la place Anneessens, dans le centre-ville de Bruxelles, devant témoins dont Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne qui vient en aide aux migrants.