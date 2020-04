Watermael: l’incendiaire du cabinet vétérinaire interpellé!

Le suspect, responsable présumé de l’incendie volontaire qui a ravagé le cabinet vétérinaire de Jan Verbeke le 5 avril dernier, à Watermael-Boitsfort, et ainsi causé la mort de 3 chats, était à la fois bien connu des riverains du coin et de la justice. Il a pu être identifié et interpellé par la police Marlow avant d’être mis à disposition du parquet de Bruxelles pas plus tard que ce mercredi…

Les faits s’étaient déroulés en date du samedi 5 avril dernier, vers 5 heures du matin. Le feu avait été bouté au cabinet vétérinaire de Jan Verbeke, sis à proximité immédiate de la place Keym, à Watermael-Boitsfort.