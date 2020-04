Visites en maison de repos: feu vert de la Région

Il y a un accord en Région bruxelloise pour l’organisation de visites encadrées dans les maisons de repos de la capitale, mais sous conditions strictes, a annoncé jeudi le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo).

Le principe de base reste l’interdiction des visites dans ces établissements. Seules les visites essentielles et vitales sont autorisées, auxquelles s’ajoutent dorénavant les visites encadrées, moyennant le respect de conditions strictes dont celle d’un testing complet des résidents et du personnel de l’établissement et un encadrement suffisant.