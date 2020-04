Pic de mortalité: +171,4%, du jamais vu à Bruxelles

Le Belgian Mortality Monitoring a de nouveau livré les statistiques du nombre de morts en Belgique durant la période couvrant l’épidémie. Les dernières données disponibles concernent la 15e semaine, soit du 6 au 12 avril. Celle où le pic de morts a été atteint. Et sans doute la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale!

Chaque année, en Belgique, 110.000 personnes meurent en moyenne. Cela représente 301 morts par jour. Des morts naturelles ou non. On a connu par le passé des pics d’épidémie de grippe mais aussi des pics de décès liés à la canicule. Mais jamais, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, on n’avait connu en Belgique des semaines plus « meurtrières » que la semaine 15.