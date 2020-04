«Rien à foutre du confinement»: 8e infraction de ce Molenbeekois

La Capitale s’était immergée dans le «service des urgences» du parquet de Bruxelles en date du jeudi 2 avril dernier et avait pu assister à deux auditions dont celle d’un Molenbeekois de 18 ans qui avait déclaré face aux policiers n’en avoir «rien à foutre du confinement» avant de tenter de prétendre face au procureur du Roi de Bruxelles qu’il n’avait pas enfreint les règles qui s’appliquent à toutes et à tous en faisant un énième «petit jogging» de Molenbeek à Schaerbeek. Pas plus tard que ce lundi 20 avril, il a remis le couvert pour la 8e fois d’affilée et il a donc été remis pour 2e fois d’affilée le lendemain à disposition du parquet de Bruxelles…

