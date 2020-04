Bruxelles: un carte qui montre les «architectures du mépris»

Une nouvelle carte touristique a été envoyée à 150 mandataires bruxellois. Il s’agit de la Brussel’s Prout Map qui veut mettre en lumière des réalités «moins avouables».

À rebours des investissements massifs pour l’image positive de la Région, cette nouvelle carte met en lumière des pics, herses, arceaux ou encore des espaces vides, « autant de moyens plus ou moins insidieux de réguler les usages de l’espace commun », indique Design for Everyone (D4E1) à l’initiative du projet.